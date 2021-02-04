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美眾院通過預算加速處理拜登刺激案 2/23有望強渡關山

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國眾院3日晚間通過2021會計年度預算案，方便總統拜登提出的1.9兆美元紓困方案快速過關。歐新社
美國眾院3日晚間通過2021會計年度預算案，方便總統拜登提出的1.9兆美元紓困方案快速過關。歐新社

美國眾議院周三晚間以218對212票通過2021會計年度預算案，方便總統拜登提出的1.9兆美元紓困方案的立法能快速過關。

參議院計劃跟進，要在本周稍晚表決同一版本的預算；參院周二已先投票，兩黨壁壘分明，但通過了就預算案展開辯論。

國會的各委員會接下來會在2月16日之前，根據預算案指示，讓刺激方案於2月23日在眾院表決。此案接著將能在參院以50票，加上副總統行使的決勝票，強渡關山。

參院多數黨領袖舒默周二解釋，民主黨目前採取的協調程序（reconciliation），允許以簡單多數決的方式推動法案，但開放共和黨參與，所以刺激方案仍可能略有變動。

這種做法讓民主黨得以處理拜登的刺激經濟方案，毋須共和黨的支持。但拜登在橢圓辦公室會晤民主黨籍參議員前告訴記者，可能有部分共和黨議員支持他的方案。

共和黨 民主黨 拜登

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