白宮：戰略性處理美中關係

經濟日報 / 特派記者張文馨／華盛頓2日電
白宮發言人莎奇。歐新社
白宮發言人莎奇。歐新社

美國白宮發言人莎琪2日在例行記者會表示，截至目前為止美國總統拜登尚未與中國領導人習近平通話，也無從預測何時發生。莎琪還說，美中關係是多層次的，有氣候、經濟與安全等問題要處理，將以戰略性處理美中關係。

美國總務署去年11月25日通知拜登啟動政權交接後，習近平發賀電給拜登，呼籲推動中美關係健康穩定發展，希望中美雙方秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏精神，聚焦合作，管控分歧。但迄今兩人並未有更多公開互動。

拜登今年1月20日就任總統後，陸續與加拿大總理杜魯道、英國首相強生、俄羅斯總統普亭及日本首相菅義偉通話，就是沒有習近平。

記者在例行記者會上詢問莎琪，是否有美中元首通話的計畫，莎琪表示，美國應對中國大陸與處理中國大陸關係的態度，是有戰略性的，美國會以實力角度處理對中關係，也包括與美國盟友及夥伴的交往。

莎琪表示，拜登與外國元首的通話會持續下去，拜登也會持續與國內的共和黨與民主黨議員溝通，此時無法預測任何通話。

拜登

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