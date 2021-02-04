準國防副部長挺台 呼籲北京停止施壓

美國國防部副部長被提名人希克斯2日在聯邦參議院軍事委員會作證表示，美國應強化自身嚇阻能力，台灣也要致力防衛。對於中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪敦促美方停止干涉涉及中國主權與領土完整的議題，美國國務院2日反籲北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並與台灣民選領導人進行有意義對話。

希克斯2日出席軍事委員會提名聽證會，參議員霍利詢問，在美國強化自身嚇阻能力、抵禦他國侵略同時，中國大陸是否還會試圖對台灣施壓製造既成事實？希克斯表示，她認為可能性較小；美國應強化自身嚇阻能力，台灣也要致力防衛。

參議員史考特詢問，要如何使中國大陸了解到美國認真捍衛台灣？希克斯表示，美國必須明確對台承諾，美國總統拜登已做到這件事，國會在過去40年也一貫明確表示美國會落實台灣關係法的要求、履行六項保證，也會依據美中三聯合公報行動，這是重中之重。她說，2021財年的國防授權法要求美國落實「太平洋威懾倡議」，這給了美國機會強化自身威懾能力；美國需要與台灣緊密合作，確保美國支持台灣的自我防衛。