疫情使各國政府擴權 民主指數創新低

疫情導致全球民主指數創新低。根據外媒智庫統計，由於疫情期間各國政府頒布封鎖令和各項疫情控制措施，民眾權力遭限縮，導致2020年全球民主自由指數僅有5.37分（滿分10分），為2016年以來的新低，統計在列的167個國家中，只有8.4%的人口生活在「完全民主」的環境下，而三分之一的人口則活在專制統治下。

疫情封鎖自由限縮

《經濟學人》報導，全球民主指數以5個指標為評分基準（選舉過程多元化、政府職能、公民政治參與、民主政治文化和公民自由），結果發現，只有8.4%的人口居住在完全民主的環境下，而三分之一以上的人口則生活在專制統治之下，全球在2020年的總分僅有5.37分（滿分為10分），是該指數自2006年統計以來的最低分。

分析認為，原因在於疫情期間各國政府施加封鎖措施和其他防疫政策，導致民眾的生活遭到限縮，民主自由指數的下降。以國家別來看，許多排名下降的國家都是為了防堵疫情，因此在沒有公眾支持下就採取緊急應對措施，例如法國，因為實施居家限制令和宵禁等措施，導致整體排名和分數都下降，並被評為「民主制民主」國家（最高級別為「完全民主」）。

不過樂觀來看，疫情反而激發更多的公民政治參與。以去年11月美國總統大選為例，其投票率是120年以來最高，使得美國的「公民政治參與」指數達到2006年以來的最高數值，然而前總統川普以及其支持者因為拒絕承認選舉結果，導致民主進程的信任度大打折扣，因此美國也沒有進入「完全民主」的評分區域。

2021開局不樂觀

另外台灣在排位上大幅上升，並晉升為「完全民主」級別，分析認為是由於2020年1月的總統大選，高投票率顯示了民主的韌性。

然而分析也指出，選舉並不是民主進步的關鍵。以馬利為例，根據路透社報導，儘管該國在3月舉行了全國性的議會選舉，但馬利在8月發生大規政變，導致選舉結果無效，也導致馬利在民主指數排名下滑了11名。不只是馬利，整個非洲撒哈拉以南地區，都在2020年發生類似的狀況。

針對今年的展望，分析認為，年初發生美國華府的暴亂以及近期緬甸的軍事政變，導致民主的前景不太樂觀，預估今年的全球民主指數比起2020年不會有太多漲幅。

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