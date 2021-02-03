蘑菇成綠化建材 減碳易分解助永續

蘑菇也能成為替代水泥的綠化建材！根據建築專家表示，大範圍生長的真菌分枝纖維十分堅固，且可以生物分解，排出的二氧化碳量少，極具潛力成為替代水泥的綠化建材。此外，科學研究指出，真菌可以應用在包裝材料、服裝、素食肉，甚至是醫療防護用具（如面罩、防護衣等），大幅減少浪費，被認為是建立「循環經濟」的關鍵材料。

The Verge報導，傳統建材如鋼筋水泥往往會造成高排放和高污染，而現行綠化建材如木材、外牆種植植物等，因為受限於天氣和地形，往往造價高昂，而容易生長又堅固的真菌成為建築界炙手可熱的新材料。

紐約綠能建築公司The Living的首席建築師大衛．班傑明表示，傳統建材如水泥鋼筋，每年佔據全球二氧化碳排放量的十分之一，遠遠超過航運和航空業的排放量，且日益嚴重，但真菌或許可以解決這一問題。大衛表示，菌絲體產生的二氧化碳與傳統建材相比少得多，且真菌可以被生物分解，又非常好生長（不需要陽光也能生長），取得成本大幅降低，甚至還能分解木屑、廚餘等。

雖然真菌製成的建材仍屬於早期研發階段，但已經有不少建築研究實驗室用真菌作為絕緣材料，甚至代替混凝土塊，做出「蘑菇磚」，期望有朝一日可以全面應用在建築上。

不只是建築，根據世界經濟論壇報導，除了作為建材，近年來真菌體也被研究用在製作素食肉，甚至是包裝材料，若能成功廣泛應用，可以幫助建立「循環經濟」，意即消除浪費和產品使用的方式，用完再回收，且循環經濟帶來的效益無窮，根據統計，到2030年前，循環經濟可以為全球經濟帶來高達4.5萬億美金的收益，還能減少排放和改善土地品質。

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