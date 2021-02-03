網紅抗議IG審查雙標 把好萊塢地標惡搞成「好萊奶」

美國加州洛杉磯的「好萊塢」（Hollywood）地標1日遭人惡搞成「好萊奶」（Hollyboob），涉案的實境秀明星兼網紅表示，此舉是要挑戰Instagram的審查機制，同時提醒各界多注意乳癌，並指他們沒有傷害任何人，還讓全世界的人都笑了。

洛杉磯時報報導，自稱主謀的網紅羅絲（Julia Rose）曾在2019年世界大賽掀衣露乳被拍到，隨即被請出場，遭美國職棒大聯盟（MLB）處罰無限期禁入球場。

羅絲表示，她創辦的數位雜誌《SHAGMAG》跟她自己在Instagram共有約6百萬跟隨者，2020年就曾收到上傳裸照的警告。儘管羅絲不否認貼出衣不蔽體的照片以「推擠審查界限」，卻也指控Instagram與母公司臉書雙標，常常針對網紅而來，反而對《花花公子》等老字號品牌手下留情。

報導指羅絲當時就冒出惡搞「好萊塢」地標抗議的念頭，也跟另一位網紅坦尼（Jack Tenney）多次試圖潛入，最後都因兩個塑膠布太重而失敗收場，直到羅絲的Instagram帳號去年12月底因多次違規上傳裸照被封帳，讓兩人決定再試一次。

羅絲、坦尼與他們的4位友人1日展開行動，這次只帶一個寫有「B」字母的塑膠布去蓋住「W」，然後再用道具把「D」改成「B」。一行人一路走到「好萊塢」地標，隨後按計畫行事，將「好萊塢」改成「好萊奶」，全程不超過半小時，最多只用15至20分鐘，接著就下山到穆赫蘭公路（Mulholland Highway），等著警察前來抓人。

洛城警方表示，基於羅絲等人沒有破壞地標，一行6人只被控涉嫌非法入侵的輕罪，並於1日晚間獲釋，羅絲大喊「棒透了」、「非常了不起」。坦尼則告訴記者，他們會準備6月3日出庭應訊，希望法官把整起事件當成無傷大雅的惡作劇，「大家都愛好的惡搞，讓大家大笑與微笑一向都是好事」。