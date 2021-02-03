影/又炸成一團火球 SpaceX「星艦」再上演降落失敗

SpaceX編號「SN9」的「星艦」（Starship）載具2日從德州的博卡奇卡研發設施（Boca Chica R&D facility）升空進行高空試飛，隨後卻步上「SN8」的後塵，再度因降落失敗而爆炸成一團火球。

從畫面可見，「SN9」從發射平台成功升空，穩定爬升到距地面10000公尺處，懸空一小段時間進行測試，接著按照既定程序返回。

不過，正當「SN9」進行最後階段的翻轉時，其中一具引擎疑似沒有啟動，導致載具明顯轉向過頭，隨後就撞地爆炸。

目前尚不清楚「SN9」降落失敗原因，但負責講解的工程師仍強調，這只是試飛，也是星艦載具二度按照同樣調整飛行，研發團隊還要在降落多做點努力，將從資料找出原因，「總的來說，這仍是偉大的測試」。

「SN9」原定1月28日試射，但FAA臨時以公安疑慮為由制止，引來SpaceX執行長馬斯克直接上推特開罵。FAA於2日稍早發出許可，但依然沒有說明當初臨時取消的確切原因。