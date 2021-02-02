「邪神」真面目曝光！ 搖滾教主瑪麗蓮·曼森前女友首度公開被虐史

美國電影及電視劇雙棲女星伊雯·瑞秋·伍德（Evan Rachel Wood）1日在社群平台IG首度公開前任伴侶、有「邪神」之稱的暗黑搖滾教主瑪麗蓮·曼森（Marilyn Manson）凌虐她的過往。

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，伍德稍早透露曾被前任情人虐待，但當時並未指名道姓，今坦承這位施虐的匿名前男友是布萊恩·華納（Brian Warner），藝名為世人所知的瑪麗蓮·曼森。

伍德表示瑪麗蓮·曼森在她還是青少年時期就開始誘姦她，長期恐怖地虐待她，還對她洗腦、操縱意志，以讓她臣服於他。伍德說自己受夠活在被報復、毀謗或勒索的生活，希望能揭開瑪麗蓮·曼森危險的真面目，避免更多人受害。

伍德發表聲明後又在她的IG動態故事裡分享其他女性對瑪麗蓮·曼森的指控。好比瑪麗蓮·曼森前員工沃爾特斯（Ashley Walters）提到：「我至今仍受創傷後壓力症候群（PTSD）及抑鬱症所苦。我聽到許多倖存者受虐的相似經歷，我不能袖手旁觀，布萊恩·華納（瑪麗蓮·曼森真實姓名）無法卸責。」

瑪麗蓮·曼森目前尚未回應伍德以及其他女性的自白，但他過去曾「斷然否認」類似的指控。

伍德2018年曾努力推動美國50個州通過《性侵犯倖存者權利法案》（Sexual Assault Survivors Bill of Rights），當時她在眾議院司法小組委員會上作證說她曾受一位前伴侶虐待。伍德2019年也在加州倡議修改家庭暴力犯罪時效的法規，同年她在社交媒體披露她自殘的照片，稱這些傷痕出自「2年的受虐關係」。

現年52歲的瑪麗蓮·曼森和33歲的伍德曾交往3年，於2010年1月訂婚，同年8月取消婚約。瑪麗蓮·曼森曾在2009年受訪時指出：「我每天都幻想用大錘子砸死她（伍德）的頭骨。」被媒體解讀為「宣傳新唱片的說詞，不是事實報導。」