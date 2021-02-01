疫情增近親子關係 美調查：父子相處時間多1成

疫情意外影響父親陪伴孩子的時間。美國最新調查發現，將近一半的受訪父親認為，去年陪伴孩子的時間比例剛剛好，比率比前1年增加1成。不過，針對家事分配上，夫妻雙方的認同卻出現極大不同，有近6成女性表示，做的家事比另一半多，僅6%的女性認為先生做家事較多。。

父親陪伴孩子時間增

《基督教廣播網》報導，皮尤研究中心從去年10月調查結果進一步分析後發現，46％父親表示，自己陪伴孩子的時間剛剛好，比率較2017年增加10%。另外，48%的父親表示，花太少時間陪伴孩子，不過，比率仍較上一次調查的63％下降許多，至於認為陪伴孩子時間太多的父親則有5%，2017年調查時則僅有1%。

這次調查也發現，已婚夫妻對於家事分工的看法出現不同，因為有59％女性表示，做的家事比另一半多，只有6%的女性認為先生做家事較多。近34％女性表示，家事分配剛好一半。至於男性認為家事責任各半的比率則有46%，認為負責較多家事的男性則僅有2成。

家事分攤夫妻談不攏

據《紐約郵報》報導，英國國家統計局去年3月調查1,300戶家庭後發現，在疫情期間，父親幫忙帶小孩的比率來到58%，相較2015年調查時的39%已有所提高。英國智庫父親研究所也指出，一旦疫情和緩後，父親若要維持在疫情期間投入帶小孩時間的水準，則必須再撥出額外8小時才能達到。

另一項針對2,200位美國成人進行的調查也發現，母親認為自己照顧孩子責任比另一半多的比率為66%，認為如此的男性則只有24%。至於在家事分攤上，仍有高達7成的女性認為自己最辛苦，認為得辛苦負擔家事的男性則只有21%。

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