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剛趕走5人！川普彈劾案律師團重振旗鼓 2新血閃電加入

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國聯邦參議院審理前總統川普二次彈劾一案，僅剩下約一周時間，1月30日才剛爆出5名辯護律師「臨時跳船」，事隔一天川普辦公室馬上宣布2名新血加入。路透
美國聯邦參議院審理前總統川普二次彈劾一案，僅剩下約一周時間，1月30日才剛爆出5名辯護律師「臨時跳船」，事隔一天川普辦公室馬上宣布2名新血加入。路透

美國聯邦參議院審理前總統川普二次彈劾一案，僅剩下約一周時間，1月30日才剛爆出5名辯護律師「臨時跳船」，事隔一天川普辦公室馬上宣布2名新血加入，其中更包括曾給予已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）法律建議的律師。

聯邦參議院8日即將展開審理川普的二次彈劾案，1月30日晚間傳出5名川普律師相繼退出，主因為「和川普意見不合」，川普希望律師團聚焦在本屆大選舞弊之事，不過律師團希望以彈劾卸任總統違憲作為辯護論點。

律師臨陣出走、當中更包含2名首席律師，不過川普辦公室31日晚間宣布律師團加入2名新血，分別是匈恩（David Schoen）及小卡斯托爾（Bruce L. Castor Jr.），2名律師將會帶領律師團為川普的二次彈劾案辯護。

消息人士指出，川普之所以難以尋覓律師為他辯護，一部分原因在於他不願退讓自己錯誤的主張，目前尚不清楚2名新律師會否遵循川普的想法。

據悉，川普新律師之一的匈恩大有來頭，曾給予捲入性販運未成年少女的億萬富豪艾普斯坦法律建議，後來艾普斯坦於獄中自殺，匈恩也不認為他會自我了斷，公開表示艾普斯坦之死是「他殺」，強調他過世前幾日律師團才和他進行談話，當時艾普斯坦的情緒還相當「樂觀、興奮」，期待洗刷罪名。

而59歲的辯護律師小卡斯托爾則是賓州當地知名律師，曾擔任過地方檢察官，處理過老牌喜劇影星比爾寇斯比（Bill Cosby）的性侵案，不過他當時拒絕起訴比爾寇斯比。

根據川普辦公室釋出的聲明稿，2名新律師都相信彈劾卸任總統違憲。

川普辦公室31日晚間宣布律師團加入2名新血，分別是匈恩（圖左）及小卡斯托爾（圖右），2名律師將會帶領律師團為川普的二次彈劾案辯護。Schoen Law Firm／Pottsmerc.com
川普辦公室31日晚間宣布律師團加入2名新血，分別是匈恩（圖左）及小卡斯托爾（圖右），2名律師將會帶領律師團為川普的二次彈劾案辯護。Schoen Law Firm／Pottsmerc.com

律師 川普 彈劾案

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