《璀璨帝國》派對浮誇封路夾名牌手袋 名媛愈炫富內心愈自卑？

Netflix真人實境秀《 Bling Empire璀璨帝國 》紀錄了居住於洛杉磯的亞洲富豪奢華生活，眾人瘋狂炫富成為熱話。離地之餘，貴婦克莉絲汀（Christine Chiu）與安娜（Anna Shay）的炫富方式卻大有不同，前者高調惹人生厭，後者則低調親民，心理學家指出愈炫富內心便愈自卑。

《 Bling Empire璀璨帝國 》被喻為現實版《 我的超豪男友（Crazy Rich Asians） 》，當中富豪貴婦們的浮誇生活超乎想像。只穿高訂禮服、外出有私人保鑣護航，外遊乘搭私人飛機等只是上流人士的生活日常，台灣名媛克莉絲汀（Christine Chiu）為舉辦大型新年派對而封閉了比華利山整條羅迪歐大道（Rodeo Drive），回禮禮物是為每位來賓捐款助養一名中國孤兒，富貴生活令人嘆為觀止。

早前有外媒公佈了《 璀璨帝國 》的富豪資產排行榜，擁有約168億台幣的安娜（Anna Shay）被指富可敵國排第1，排第3的克莉絲汀（Christine Chiu）夫婦身家只有約22億台幣，卻喜歡與安娜（Anna Shay）競爭，又多次高調炫富，她為兒子Baby G的1歲於開頓兒童博物館舉辦盛大的生日派對，總花費超過2529萬台幣，最誇張的是現場設置了一部放有大量Gucci手袋的夾公仔機，卻被認為她不如安娜（Anna Shay）直接為每位來賓準備勞力士手錶作為回禮禮物般大方。

璀璨帝國名媛土豪式炫富 心理學家：過度炫耀源於個性自卑

《 Bling Empire璀璨帝國 》的兩大名媛克莉絲汀（Christine Chiu）與安娜（Anna Shay）雖然身家豐厚，但炫富方式卻大大不同，相比克莉絲汀的土豪式炫富，安娜的作風更低調親民，這其實反映著兩大富豪的心理質素。

心理學家蘇珊（Susan Krauss Whitbourne）指出，炫耀與羨慕是人的天性，而過度炫耀其實是心理焦慮的表現，反映出一個人自戀與自卑。自卑的人喜歡透過炫耀自己所擁有的財富去顯得他人渺小，某程度上是為了說服自己確實「有價值」，繼而獲得這種令他們感到幸福的優越感，滿足心靈的空虛。換句話說，克莉絲汀與安娜的炫富態度某程度反映着她們的自我價值，而克莉絲汀的誇張炫富可能源於內心的自卑感作祟。

安娜（Anna Shay）富可敵國，身家約168億台幣。圖／IG@annashay93

Anna Shay被指富可敵國 低調行徑與Christine Chiu高調成對比

節目中每位富豪名媛都各有特色，而日俄混血名媛安娜（Anna Shay）個性則較低調。她繼承已故軍火商父親愛德華（Edward Shay）的豐厚財產，被稱為「比華利山王后」。她的財產雖然遠拋節目中的其他富豪，卻少有如克莉絲汀（Christine Chiu）般高調炫富。相反，安娜重視友誼，樂於為朋友付出。她曾為慶祝企業家凱莉（Kelly）的生日，動用私人飛機邀請凱莉和她男友安德魯（Andrew）到巴黎旅行，又送她象徵友誼的鑽石戒指。

Anna Shay有錢卻重視友誼 常送朋友厚禮而被喻為「最強閨密」

安娜（Anna Shay）與其他富豪一樣，喜歡舉辦派對宴請朋友，曾為每位來賓準備勞力士手錶作為回禮禮物。她又為好友佛羅倫（Florent）舉行生日派對，動用私人飛機接載他從巴黎到洛杉磯，更送出價值108萬台幣的鑽石手鏈作為生日禮物。

不過最令人感動的是，安娜為節目中唯一不是出自名門的主角凱文（Kevin）送上迪奧（Dior）服裝，當她知道模特兒凱文不是富貴人家出身，便特別請來迪奧派出專人，將最新服裝帶到家中，並邀請凱文前來試衫並贈送給他。

但凱文卻懷疑這是否有錢人對平民的一種測試時，便決定向安娜歸還所有禮物。安娜則表示，她知道有些人會以別人的財富來審視對方的地位，但她重視的是一個人的內在美，令曾經覺得自己於富豪堆中格格不入的凱文得到暖心安慰。

安娜（Anna Shay）知道模特兒凱文（Kevin）不是富貴人家出身，特意送他迪奧（Dior）服裝助他改頭換面。圖／《Bling Empire璀璨帝國》截圖

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文章授權轉載自《香港01》