遏止假消息流竄 推特開放資料庫研究

推特將開放資料庫，供學者研究防堵假消息。推特於26日宣布，將推出新的檢索工具，讓研究學者可以使用推特的數據資料庫和貼文典藏，用以研究假消息的產生和散播、仇恨言論的來源，以便將來可以有效防堵。

CNET報導，推特在26日德新聞發佈會中表示，長久以來推特就是傳播學界感興趣的研究主題，透過社交言論的研究，可以研究資訊流通的方式，進而研究網路社群對人類心理狀態、焦慮和孤獨的影響程度，尤其在疫情期間，網路上真假消息混雜，透過研究資料庫可以有效防堵假消息和仇恨言論。

根據發佈會內容，該學術用搜尋引擎將開放給研究人員（包含教職、碩士或者博士生）申請使用，並且要符合學術研究目的而非商用。一但獲得訪問許可，研究人員可以獲取公開帳號的貼文資訊以及觸及率、轉發數等數據。

然而為了平衡隱私權，目前僅開放公開帳號當做研究材料，若為隱私賬戶，或者已經註銷，則該帳戶的資料將不會提供給研究者。此外，該搜尋引擎也配備過濾功能，研究者獲取資料後可以自行設定，以便在短時間內篩選出需要的統計資料。

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