各州法令繁瑣 太陽能發電難普及

太陽能技術進步、設備價格低廉，但家用太陽能發電系統的組裝成本卻無法壓低。根據統計，20年來美國的家庭太陽能發電系統，造價已從8萬美金大幅下降到2萬美金，但因為美國各州太陽能發電規定不同，營運商行政成本無法降低。綠能倡議團體認為，拜登政府應該要簡化太陽能法規才能提家用太陽能發電系統的安裝率。

Quartz報導，太陽能發電的技術進步，在美國，一般家用的太陽能發電系統價已經從8萬美金大幅降低到2萬美金，但由於要裝修、租賃太陽能發電系統設備並沒有顯著下降，以致普及率不高。以舊金山為例，較大型的平房約2000平方英尺的面積，安裝成本（包括修繕、文書申請）就要花費將近1萬8000多美金，對於一般家庭難以負擔。

分析認為，原因出在即使硬體設備價格大幅下降，但軟成本（人事成本、法規文書工作、營銷商的抽成費用計算）計價繁雜，造成裝設家用太陽能系統的價格並沒有明顯調降。

傳統上，美國屋主安裝太陽能發電系統，均為租用而非購買，雖然這種模式可以使太陽能系統安裝廠商獲利，但相對的房主將被長達十年到二十年的租約所綑綁，若期間房屋出售，太陽能發電板的租約問題不易退戶，因此許多屋主不願意租用，太陽能系統租用公司自然要用大量的行銷成本，來說服屋主裝修並且簽訂租約。

紐約時報報導，即使屋主樂於租用太陽能發電系統，但大量法律文書也讓人頭痛，因為不同州的規定不同，要安裝必須申請州政府、市政廳甚至鄰里協會的要求，這會產生大量的行政成本。

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