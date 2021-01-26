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我爸參與國會暴動！美青年不悔密報父親「要做大事」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普支持者6日硬闖國會，18歲德州青年傑克森從電視發現爸爸蓋伊也在其中，但他其實早在幾周前就向FBI密報蓋伊動向可疑，更指事情如果重來一次，照樣會檢舉自己父親。畫面翻攝：fox4news
美國前總統川普支持者6日硬闖國會，18歲德州青年傑克森從電視發現爸爸蓋伊也在其中，但他其實早在幾周前就向FBI密報蓋伊動向可疑，更指事情如果重來一次，照樣會檢舉自己父親。畫面翻攝：fox4news

美國前總統川普支持者6日硬闖國會，18歲德州青年傑克森（Jackson Reffitt）從電視發現爸爸蓋伊（Guy W. Reffitt）也在其中，事後更被威脅不准報警，但他其實早在幾周前就向FBI密報蓋伊動向可疑，更指事情如果重來一次，照樣會檢舉自己父親。

根據報導，蓋伊是極右民兵團體成員，國會暴亂當時被拍到身穿藍色夾克與某種背心，頭戴裝上攝影機的黑色安全帽。蓋伊8日回到德州家中，說出自己硬闖國會，同時威脅兒女，要是膽敢打電話報警，就別無選擇要履行他對國家的「義務」，還說「要是你檢舉我，你就是叛徒。你知道叛徒會發生什麼事。叛徒就該吃子彈。」

傑克森感覺到威脅，但他沒有告訴蓋伊，自己早在川粉硬闖國會的幾周前就聯繫FBI，「他（蓋伊）總是告訴我，他要做一些大事。」

傑克森5日知道蓋伊去華府參加挺川集會，卻是從電視即時轉播看到他跟川粉一起闖國會。由於蓋伊曾在極端民兵團體網站發言，因此早早就被盯上，調查人員也找上傑克森，以跟進幾周前的密報，並於16日正式逮捕蓋伊，控告他妨礙司法與未經合法授權就蓄意進入限制區域。

傑克森告訴記者，當初密報只是希望有人知道他爸爸威脅要做一些大事，但媽媽與兩位姊妹是直到他上CNN接受專訪才知道此事，「我有某種道德羅盤，讓我去做我覺得不只保護我家人、也保護我爸的事情。不只因為我覺得我爸具有攻擊性，我覺得他被操縱成思想有攻擊性。」

傑克森現在已離家，婉拒透露下落以防不測。家裡則跟他切斷往來，讓他只能用女友手機，並透過網路籌集大學學費與生活費。當記者詢問，想跟身陷囹圄的父親講什麼話時，傑克森回答道，「我會說對不起，因為我不覺得是我讓他處於現在的境地，但我覺得內疚」，但他也肯定地告訴記者，事情如果重來一次，也一樣會檢舉自己的父親。

美國前總統川普支持者6日硬闖國會，18歲德州青年傑克森從電視發現爸爸蓋伊也在其中，事後更被威脅不准報警，但他其實早在幾周前就向FBI密報蓋伊動向可疑。畫面翻攝：fox4news
美國前總統川普支持者6日硬闖國會，18歲德州青年傑克森從電視發現爸爸蓋伊也在其中，事後更被威脅不准報警，但他其實早在幾周前就向FBI密報蓋伊動向可疑。畫面翻攝：fox4news

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