聽新聞
test
0:00 / 0:00
妒妻持刀刺傷丈夫 只因她忘記自己年輕貌美的模樣
墨西哥日前發生一名婦女在丈夫手機發現他與「另一名女子」的性愛舊照，隨即被妒火衝昏頭，不由分說地持刀刺傷丈夫。直到他成功奪刀與問清緣由後，才揭露整起事件從頭到尾都是烏龍一場，照片裡的「另一名女子」其實根本就是她自己。
墨國媒體《Dossier Politico》報導，這起事件發生在索諾拉州的卡加美市（Cajeme, Sonora）。執法人員接獲報案，前往一處民宅處理家暴事件。當他們抵達現場時，發現丈夫胡安（Juan N）已被妻子雷奧諾拉（Leonora R）持刀刺傷手臂與大腿多處。
報導指雷奧諾拉在胡安的手機發現多張露骨性愛舊照，以為丈夫與「第三者」出軌，頓時暴跳如雷，也不給胡安解釋的機會，就一邊對著他咆哮、一邊拿刀一次又一次刺向胡安。
警方指胡安最後把刀奪下，又弄清楚雷奧諾拉到底在說什麼後，才發現根本誤會一場，照片裡的男女主角就是他們夫妻倆。拍攝時間是好幾年前，兩人那時還是男女朋友。雷奧諾拉明顯忘記自己年輕會化妝又身材苗條的模樣，才沒有立刻發現自己是影中人。
胡安告訴警察，他向妻子解釋，他最近找回一封舊電郵，從中發現這些老照片，決定存進手機裡面。儘管雷奧諾拉很快就知道她自己就是照片裡的女人，仍立刻被警方帶走羈押，等候州檢起訴。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言