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敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

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敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登。歐新社
美國總統拜登。歐新社

新冠疫情持續蔓延，美國總統拜登25日在白宮表示，對紓困方案持開放態度，也願和共和黨人就紓困支票領取資格協商；他說，預期國會會花上數周時間協商。

拜登就任總統首日就向國會提出1.9兆美元的紓困方案，其中包括每人1400美元的紓困支票；他25日在白宮答覆記者提問說，他提出的1400美元方案（加上川普政府任內發給的每人600美元就是2000美元）是合理的，且在聯邦眾議院獲得兩黨支持的。

「若有人詢問需不需要以某收入為界，畫分發給紓困支票的標準，我對這些事情的協商持開放態度。」拜登說。

民主黨議員在國會極力推動1.9兆美元的紓困方案，但共和黨態度保留，反對大規模紓困；民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）表示，可能要花4到6周來通過這項法案。

拜登 共和黨 民主黨

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