川普取消的赴美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名白宮官員證實，美國總統拜登將在周一恢復川普取消的新冠旅遊禁令，對象是曾經到過巴西、愛爾蘭、英國以及歐洲大部分地區的非美國公民。

該名官員說，拜登也將對最近去過南非的旅客延長禁令。

這項舉措距川普下台前簽署行政命令，自26日起取消對來自上述國家旅客的旅遊禁令，僅一星期。

拜登的過渡團隊當時就誓言，新政府不會取消禁令。當時還是準白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）推文表示：「隨著疫情正在惡化，世界各地出現更具傳染性的變種病毒，現在不是對國際旅行取消禁令的時候。」

恢復旅行禁令並擴大範圍至包括南非的決定，彰顯拜登政府的防疫路線與川普分道揚鑣。拜登在上周四全日上工的第一天，簽署一連串防疫相關行政命令時（包括加速疫苗供應和要求赴美國際旅客提供新冠病毒檢測陰性證明）曾表示，他的策略會「植基於科學，而非政治」。