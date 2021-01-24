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川普卸任首個周末赴佛州打高爾夫 川粉揮旗歡迎
英國每日郵報報導，美國前總統川普迎來卸任首個周末，前往佛州西棕櫚海灘高爾夫俱樂部打高爾夫球。一些在俱樂部附近等待的支持者在川普車隊經過時揮旗歡迎，川普也在車內揮手致意。
川普23日穿著白色POLO衫，戴著「讓美國再次偉大」紅帽，在西棕櫚海灘高爾夫俱樂部打了幾輪高爾夫球。之後被送回他的新永久住處海湖莊園。
川普車隊經過時，一些川粉揮舞美國國旗和拿著「仍是我的總統」和「川普贏了」標語牌熱烈迎接，川普也在車內揮手致意。
然而，就在川普享受「退休生活」之際，聯邦眾議院近期以「煽動暴亂」罪名表決通過彈劾川普，並預定美東時間25日晚間七時由眾院代表將案件送交參院，26日開始初步審理，下月八日正式審訊。
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