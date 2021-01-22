快訊

「文言文看三次才懂、沒考國學常識」 學測國文試題、解答看這裡！

駭人！5歲男童衰遭18個月大表弟「開槍射頸」 送醫途中亡

聯合新聞網 / 綜合報導
美國近日發生一起駭人案件，一名5歲男童中槍身亡，而兇手竟是他年僅18個月大的表弟。圖為事發處。 圖擷自「WXYZ-TV Detroit | Channel 7 」YouTube
美國近日發生一起駭人案件，一名5歲男童中槍身亡，而兇手竟是他年僅18個月大的表弟。圖為事發處。 圖擷自「WXYZ-TV Detroit | Channel 7 」YouTube

美國公民擁有能夠合法持槍的權利，卻也衍生出不少悲劇。近日密西根州底特律發生一起駭人案件，一名5歲男童中槍身亡，而兇手竟是他年僅18個月大的表弟。至於表弟是否有意識自己殺了表哥，則無法確認。

綜合外媒報導，本月20日在底特律的一處民宅傳出一聲槍響，緊接著房子內充斥著尖叫聲。一名年僅5歲的男童頸部遭到18個月大的表弟開槍擊中，儘管當時嬰兒27歲的叔叔跟阿嬤都在家，並且將男童立即送醫，他仍在送往醫院的過程中宣告不治。

據悉，這名18個月大的嬰孩當時被寄放在叔叔家，並和這名5歲男童玩在一塊，怎料趁大人不注意時，拿到家裡的真槍，並朝著表哥的脖子擊發，釀成慘劇。

警方指出，27歲的叔叔將槍枝放在嬰孩容易取得的地方，顯然有疏失，不然這起命案根本完全可以避免，因此將他逮捕。至於18月大嬰孩兇嫌針對自己鑄下的大錯有無意識，則無法確定。

底特律 槍枝 命案 嬰兒

延伸閱讀

台灣哪條捷運最沒用？ 網指「1縣市」：關鍵出在這

怎麼塞的？嬤拿出超過20年藥酒驚見「苦瓜完全體」 網揭正解

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙：那個奶？瘋女人

土豪哥勢力？菲國空姐案朝「性侵」方向偵辦 警長卻慘遭解職

相關新聞

駭人！5歲男童衰遭18個月大表弟「開槍射頸」 送醫途中亡

美國公民擁有能夠合法持槍的權利，卻也衍生出不少悲劇。近日密西根州底特律發生一起駭人案件，一名5歲男童中槍身亡，而兇手竟是他年僅18個月大的表弟。至於表弟是否有意識自己殺了表哥，則無法確認。

卸任放飛自我！ 梅蘭妮亞換回一身名牌、懶跟川普合照

美國前總統川普20日卸任，偕夫人梅蘭妮亞飛到佛州，當夫婦倆走下飛機後，梅蘭妮亞卻沒有停下腳步，獨留川普一人向記者揮手致意...

伊凡卡離開華府後去哪？ 美媒曝：邁阿密租海景豪華公寓

根據知情人士，美國前總統川普的女兒、前白宮顧問伊凡卡和丈夫庫許納已搬離他們在華盛頓特區的房子並在邁阿密一棟海景豪華公寓（...

國會批准豁免鋪路 奧斯汀將成美國首位非裔防長

美國總統拜登提名擔任國防部長的奧斯汀（Lloyd Austin）不符「退役軍官接掌國防部須等退役滿7年」的規定，但聯邦眾...

3千呎高空頻頻被目擊的飛行背包客 竟然是無人機！？

去年在美國洛杉磯頻頻傳出民航機乘客目睹飛機外有背包客在天際滑行的新聞，但是塔台卻無法確認，因為雷達螢幕上並未顯示。現在傳...

拜登對中彈性圍堵 學者：我戰略地位升

「拜登上台後，美國抗中路線不會大改變，台灣要提升自我戰略地位！」國策研究院21日舉辦「拜登就職後美中台關係座談會」，會中學者強調，美中關係從對抗轉為競合，從劍拔弩張轉為彈性圍堵，拜登的國務卿布林肯曾強調「台灣的戰略地位不能忽略」，因此台灣應該自我提升為美國不可或缺的盟友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。