駭人！5歲男童衰遭18個月大表弟「開槍射頸」 送醫途中亡

美國公民擁有能夠合法持槍的權利，卻也衍生出不少悲劇。近日密西根州底特律發生一起駭人案件，一名5歲男童中槍身亡，而兇手竟是他年僅18個月大的表弟。至於表弟是否有意識自己殺了表哥，則無法確認。

綜合外媒報導，本月20日在底特律的一處民宅傳出一聲槍響，緊接著房子內充斥著尖叫聲。一名年僅5歲的男童頸部遭到18個月大的表弟開槍擊中，儘管當時嬰兒27歲的叔叔跟阿嬤都在家，並且將男童立即送醫，他仍在送往醫院的過程中宣告不治。

據悉，這名18個月大的嬰孩當時被寄放在叔叔家，並和這名5歲男童玩在一塊，怎料趁大人不注意時，拿到家裡的真槍，並朝著表哥的脖子擊發，釀成慘劇。

警方指出，27歲的叔叔將槍枝放在嬰孩容易取得的地方，顯然有疏失，不然這起命案根本完全可以避免，因此將他逮捕。至於18月大嬰孩兇嫌針對自己鑄下的大錯有無意識，則無法確定。