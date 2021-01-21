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拜登對中彈性圍堵 學者：我戰略地位升

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
學者型立委羅致政說，美國有句話「沒有壞的東西就不要修」，國務卿布林肯不會大改川普的抗中路線。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
學者型立委羅致政說，美國有句話「沒有壞的東西就不要修」，國務卿布林肯不會大改川普的抗中路線。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

拜登上台後，美國抗中路線不會大改變，台灣要提升自我戰略地位！」國策研究院21日舉辦「拜登就職後美中台關係座談會」，會中學者強調，美中關係從對抗轉為競合，從劍拔弩張轉為彈性圍堵，拜登的國務卿布林肯曾強調「台灣的戰略地位不能忽略」，因此台灣應該自我提升為美國不可或缺的盟友。

美國不改抗中路線

川普把美中高層對話管道全部停止的方針，拜登上台會有所改變。」中研院歐美研究員林正義表示，川普執政4年，中國GDP從美國的59%上升到70%，對美國是很大的威脅；因此拜登也不會180度改變抗中路線，而是轉為競爭兼合作關係，關乎人類安全如醫療衛生、氣候變遷，會是美中合作的切入重點。

台師大政研所教授范世平指出，歐巴馬時期最重要的戰略是重返亞洲，否認中國對九段線的主張，並擱置北韓問題，跟川普有相當大的差異；而中國近期在頻頻南海軍演，等同向拜登施壓，可預見拜登上台後美中情勢將同樣嚴峻，「未來台灣會在南海勢力爭奪戰中扮演重要角色。」

台灣必須不可或缺

國防戰略與資源所長蘇紫雲則指出，雖然拜登就職演說未提及中國問題，但內閣五虎將都對中國採取堅定姿態，包括情報總監、外交、國土安全、財政首長等都是，但現在會採取彈性圍堵，7分軍事、3分科技貿易；牽涉到人類安全如防疫，華盛頓會跟北京對話，核武之類則仍維持強硬，有點像鴛鴦鍋。

學者型立委羅致政說，美國有句話叫「沒有壞的東西就不要修」，國務卿布林肯不會大改川普的抗中路線，他更提到「台灣的戰略地位已經到了不能忽略的階段」，誠如1950年麥克阿瑟將軍所說，台灣落入中共手裡的話，會變成一艘不沉的航空母艦，「台灣必須成為美國不可或缺的盟友！」

「台灣未來要怎樣發展兩岸關係？應以經貿為主、善意為先。」台灣智庫諮詢委員張國城強調，拜登上台後，美國不會主動對中國發動軍事行動，也不會代替台灣決定兩岸政策，避免直接批評責難中國，而以拉清單的方式要求中國對話，兩岸本質上會趨於和平。

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