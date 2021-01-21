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社群平台封鎖川普 媒體：應一視同仁

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

推特、臉書等社群媒體封鎖川普後，是否也該對其他有爭議的國家領導、及公眾人物一視同仁？媒體評論認為，雖然認同社群平台封鎖川普的行動原因，但是社群平台上仍有許多不斷散佈暴力、歧視言論的組織領導人，甚至國家領導人，如果平台要實施管制，應該要以相同準則封鎖，而非只針對川普。

封鎖應一視同仁

Vice報導評論指出，川普並不是第一個在社群網路上一直宣傳白人至上主義的人，還有更多有影響力的公眾人物，甚至他國的領導人，也同樣利用社群平台在散佈煽動性的言論。

因此，如果要真正監管有害的社群內容，應該要一視同仁的處理，而非只是針對川普或，尤其在許多新興國家，言論自由仍受到危害和壓制，記者受到監管和不平等待遇，作為重要新聞來源和交換平台，社群平台應該要不論身份或國籍，只要散佈假消息都要有相對的封鎖措施。

煽動性言論激化對立

根據無政府組織《仇恨言論調查計畫》的分析指出，除了川普以外，還有許多他國政客使用社群媒體傳播危險言論，而這些言論會激化對立，演變成暴力事件。以印度民族主義黨派賈納塔黨為例，印度對於穆斯林的仇視氛圍，有一部分是因為該黨或者黨內政要不斷在社群平台上鼓吹的結果，如該黨的立法委員曾公開說道，應該對羅興亞穆斯林移民開槍，並且夷平清真寺，而此言論是被其他外媒揭發後，群眾對臉書施加壓力，臉書才封鎖該官員的帳戶。

由於印度民族主義者的鼓吹，造成2013年的墨沙發那加流血衝突，有62人因此喪生。評論認為，既然臉書和推特等平台積極封鎖了川普的言論，應該也要對他國領導人或者政要用一樣手段，而非因為顧慮經濟和政治考量，採取不同標準。

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川普 印度 社群媒體

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