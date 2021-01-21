加州用戶控告微信為中國監控客戶

中國應用程式微信（WeChat）在美國加州的用戶今天控告微信母公司騰訊（Tencent）替中國政府監控與審核用戶。

總部設在美國的非營利組織「公民力量」（Citizen Power Initiatives for China, CPIFC）和6名加州居民在加州矽谷（Silicon Valley）聯合提告，敦促加州法院要求騰訊改變作法並支付賠償金。

「公民力量」創辦人楊建利發布新聞稿說：「全球民主價值遭到破壞，鮮有緩和跡象的同時，我們試著以這場訴訟作為緩和破壞的部分努力，藉著這麼做，或許也能透過仰賴法治，為扭轉局勢盡一份力。」

訴狀中指出，騰訊與中國政府關係匪淺，因此得以不受市場影響保持競爭力。

訴狀主張：「對於想經常性接觸中文世界的人而言，除了微信，沒有合意的替代選擇。」

訴狀中說，加州微信用戶與其他人「使用微信的條件，就是犧牲言論、隱私與其他諸多權利」。