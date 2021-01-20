快訊

暴走到最後一刻？川普逆轉「特赦班農」另組第三政黨

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
許多民眾民眾租賃U-Haul貨車遷居至田納西州。美聯社
許多民眾民眾租賃U-Haul貨車遷居至田納西州。美聯社

新冠肺炎疫情肆虐，迫使勞工遠距上班，也導致就業流失，進而使美國民眾去年紛紛收拾行囊、遷居他鄉。

CNBC報導，搬家貨車租賃業者U-Haul最新報告顯示，曾租賃單程U-Haul貨車的民眾，多前往田納西州、德州、佛羅里達州、俄亥俄州等地。

U-Haul每年發布遷移趨勢報告，計算全年進出一個州的單程U-Haul貨車數量。去年U-Haul經手了逾200萬筆單程貨車租賃交易。

田納西州於2020年首度拔得頭籌，在遷入或遷出的單程U-Haul貨車中，遷入占50.6%，比2019年增加12%，同期遷出量僅年增9%。

在2016-2019年，德州與佛州的U-Haul單程貨車淨增加量分居第一、第二，這段期間的前三年由德州奪冠，2019年佛州超越德州奪魁。而去年德州排第二、佛州第三。

加州在2020年敬陪末座，落後伊利諾州與紐澤西州。加州自2016年來，一直徘徊在倒數第一名至第三名間，伊利諾州則從2015年來從未擺脫最後一名或倒數第二名。

U-Haul納什維爾分部總裁波特說，許多人受田納西州的生活方式吸引，從加州遷居。他說，田納西州未課徵所得稅、有許多工作機會、經商環境也相當友善。

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

拜登國務卿人選：全面檢討美國對北韓政策

大陸央視：再也不見！美國史上最差國務卿

美國首度有單一州確診破300萬 加州拿下暗黑頭銜

加州疫情嚴重失控 防疫鬆懈之故

相關新聞

媽購物將4歲兒留車上 偷車賊「秒歸還」還痛斥：我要報警

美國俄勒岡州（Oregon）日前發生一起令人訝異的偷車案件。一名女車主莉里（Crystal Leary）將車輛停放在店門口，因為只是暫時下車買東西而未熄火、鎖車門，但不幸被一名男偷車賊給盯上，他立刻跳上車把車輛開走，但卻發現車上竟有一名4歲男孩，讓他氣到主動將車輛開回歸還，並反過來痛斥車主，甚至揚言報警。

川普告別演說 聯合全球對抗中國列政績

即將在明天卸下總統職務的美國總統川普今天發表告別演說時，將聯合全球共同對抗中國列為過去4年政績之一

中國大陸是最大挑戰 布林肯：「我們可勝過中國」

美國國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）19日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會，他表示，中國大陸對美...

美回歸一中政策 雪藏台灣牌

告別高調行事的川普政府，台灣即將迎來盟友的新領導路線，美國總統當選人拜登上台後內外挑戰眾多，外交政策可能先抓大方向，雖不...

國會暴亂中波洛西筆電遭竊為何讓華府繃緊神經？ 有人爆料筆電恐流入俄羅斯

一台筆電竊案，為何引發華府震撼？美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）的一部筆記型電腦在國會暴亂期間失竊，因為聯邦調查局（FBI）接獲舉報，指一名女性可能偷走波洛西的筆電，並企圖出售給俄羅斯。這項線報讓原本一樁看似一時興起的失竊案變成預謀犯罪的國安事件，懷疑國會暴動混入了間諜或叛國者，大家都想知道這台筆電現在在哪裡？資料是否已外洩？

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

舊金山市警方指出，49歲的投資公司副總裁奧勞夫林(Stephen O'Loughlin)由於精神健康不佳而對新冠肺炎疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。