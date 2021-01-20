媽購物將4歲兒留車上 偷車賊「秒歸還」還痛斥：我要報警

美國俄勒岡州（Oregon）日前發生一起令人訝異的偷車案件。一名女車主莉里（Crystal Leary）將車輛停放在店門口，因為只是暫時下車買東西而未熄火、鎖車門，但不幸被一名男偷車賊給盯上，他立刻跳上車把車輛開走，但卻發現車上竟有一名4歲男孩，讓他氣到主動將車輛開回歸還，並反過來痛斥車主，甚至揚言報警。

根據英媒《每日郵報》報導，16日晚間9時左右，女車主莉里將車輛停放在比弗頓（Beaverton）一家連鎖肉舖店門前，但她並未熄火也沒鎖門，就直接走進店裡購物，沒想到這一舉動卻引來一名男偷車賊注意。

這名偷車賊確定莉里進店購物後，隨即跳上車想直接把車輛開走，但他卻沒料到莉里將4歲兒子獨留在車上，令他相當錯愕。而這時莉里也從目擊犯案過程的店員口中得知自己的車輛被強行開走了，且4歲兒子也還在車上，讓她相當焦急。

然而過沒多久，這名偷車賊竟主動掉頭將車輛開回店門前，他將車輛歸還給莉里，沒想到還反過來狠狠教訓了她一頓，痛斥她將4歲小孩獨留在車內的行為非常離譜，這名偷車賊甚至還揚言報警。

最後，肉舖店員出面為莉里辯護稱車輛只停在距離店門15英尺（約4.5公尺處），4歲兒子並非不在她的視線之內。而警方經調查後認為莉里離開車內，未將車輛熄火且沒鎖門，這是一項嚴重的錯誤，另外警方也正全力追捕這名偷車賊。

莉里接受採訪指出，「作為一名母親，這是給我很好的一個教訓，我很慶幸兒子沒事，我以後再也不會將他獨留在車內了」。