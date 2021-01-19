圖集／就職典禮倒數兩天 華府市中心管制封路

美國總統就職典禮20日中午登場，華府市中心均成管制區，多處封路，西邊數座對外橋樑暫時封閉只開放一處，便於安管；國會附近18日上午突發火災，一度導致國會山莊封閉，正在進行的就職典禮預演彩排也暫停。

目前約有2.5萬民國民兵進駐華府，預防突發事件，美國總統當選人拜登、副總統潘斯（Mike Pence）和國會議員都已聽取就職典禮當天可能威脅的相關簡報，拜登將在戶外宣誓就職。就在就職典禮前兩天，副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）辭去其參議員職務。

國會山莊報報導，因國會附近一座橋下突發火災，國會18日上午短暫封閉，禁止進出，在建築物內的工作人員被要求遠離對外窗戶及門，在外者則建議尋找掩護；參與預演彩排的民眾被撤離典禮會場西草坪，回到國會建築物內避難。

NBC報導，附近一位遊民的帳篷起火，無人受傷。

在白宮附近同樣戒備森嚴，記者18日下午前往靠近白宮的11街，自管制哨口起，軍用卡車或警車作為路障，阻擋一般車輛進入，僅限少數通行；紐澤西護欄將馬路分流，20日當天想到公共開放區域參與現場活動的民眾，都須經過紐澤西護欄，到下一街口安檢，安全人員將控制進場人數。

在白宮與國會之間，多數公共區域全面淨空，開放15個公共區域，以及兩處事前獲得許可的示威活動，預料今年參與就職典禮人數將大幅下降；在就職典禮前兩天，白宮附近的路口崗哨都有安全人員，提醒民眾步行範圍的界線，15個公共區域並未開放。

白宮前的「黑人的命也是命大道」同樣有警察和美國特勤局人員站崗，18日當天下午有少數反川支持者高舉旗幟慶祝川普下台，人潮並未聚集，且20日該區域也不開放。

美國總統川普20日上午不參加拜登就職典禮，規畫在離開白宮前往佛羅里達州前，在安德魯空軍基地參加他自己的「軍事畢業典禮」，但相關計畫尚未敲定。

20日當天，宣誓與就職演說將在戶外舉行，下午遊行與晚會均以線上直播為主；拜登就職委員會19日傍晚規畫一場紀念新冠肺炎喪生者的活動，拜登與賀錦麗將在林肯紀念堂倒影池發表談話，追念亡者。目前美國因新冠肺炎死亡人數總計將近40萬人。