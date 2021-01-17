美灰狼移出瀕危名單 動保團體怒告政府

美國灰狼因被排除在瀕危動物名單之外，遭到動保團體抗議，要求政府重視美國灰狼的生存危機。去年大選前，川普曾表示美國灰狼已經達到復育標準，因此應開放適度獵捕，但動保團體提起訴訟，認為美國灰狼的數量仍需要受到保護，且剝奪對灰狼的獵捕限制缺乏科學根據。

在1930年代，灰狼曾因為畜牧業的毒殺和過量獵捕，幾乎在美國境內消失無蹤。隨後從1995年開始，愛達荷州和黃石國家公園重新引入加拿大的狼種，試圖復育灰狼，至今明尼蘇達州和威斯康辛州已有4000多頭狼活躍，也有2000頭狼分佈在北落磯山脈和西北太平洋地區的六個州。

法新社報導，兩大型動物保護團體組成聯盟，於14日在北加州美國地方法院提出訴訟，要求政府恢復對美國灰狼的禁獵保護，因為川普在去年大選前幾日表示，狼群已經達到復育標準，因此將灰狼從《瀕危物種法》的名單中排除。

提起訴訟的動保團體表示，灰狼還是需要瀕危動保法的保護，應讓狼群可以繼續在加州和其他州進行復育。美國魚類和野生動物服務局發言人范尼莎．考夫曼在聲明中表示，目前灰狼的數量已經超出復育的目標，應該不需要再受到聯邦法律的保護。但US news報導，生物學家則認為解除對灰狼的保護毫無科學依據，且表示仍有許多州至今沒有立法保護狼群，例如阿拉斯加州。

目前參與訴訟的包括美國人道主義協會、森林護衛者（WildEarth Guardians）、塞拉俱樂部（Sierra Club，美國草根環保運動的基石）以及多個環保和動保團體。

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