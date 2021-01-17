NASA探月計畫遇挫 巨型火箭測試失敗草草結束

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天進行「阿提米絲」登月計畫的重要測試，原定讓深太空探索火箭發動8分鐘，但最後火箭核心節的4個發動機卻僅點燃1分鐘，測試草草結束。

美國政府的「阿提米絲」（Artemis）登月計畫希望未來數年讓人類重返月球，這次測試相當重要。目前不清楚 「太空發射系統」（Space Launch System,SLS）火箭承包商波音公司（Boeing）與NASA會不會重新測試，若重新測試，發射時程就可能推遲到2022年。

「太空發射系統」火箭約65公尺高的一節在密西西比州史丹尼斯太空中心（Stennis Space Center）裝載完成後，於當地時間下午4時27分（台北時間17日清晨6時27分）展開測試。

根據路透社與太空資訊網站Space.com報導，原本NASA希望4個發動機能持續發動485秒（8分多鐘），但它們卻僅發動短短1分多鐘，距離工程師希望今年11月火箭發射時能持續發動4分鐘的目標還有一大段距離。

這是NASA近一年來「綠跑」（Green Run）測試行動的最後步驟，也是NASA與波音今年稍晚為「阿提米絲」登月計畫發射火箭展開無人登月任務前的重要步驟。

為模擬真實發射時的內部狀況，這場測試在NASA高35層樓的最大型測試台進行，4枚Aerojet RocketdyneRS-25發動機點燃約1分15秒，產生160萬磅推力，並消耗了70萬加侖的推進劑。

儘管結果不如預期，但NASA署長布萊登斯坦（JimBridenstine）表示：「今天不是事事都照著劇本來走，但我們取得很多資料，很多重要資訊。」