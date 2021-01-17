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高雄英迪格酒店傳「遭法拍29億」！業者：房客不受影響

驚覺一家三口吃飯「氣氛怪怪的」 機靈女服務生救下受虐兒

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名女服務生發現前來消費的一家三口舉止詭異，疑似在虐待當中的一名男童，於是她機警寫下紙條，偷偷詢問小男孩是否需要幫助。 圖擷自「Orlando Police Department」臉書
美國一名女服務生發現前來消費的一家三口舉止詭異，疑似在虐待當中的一名男童，於是她機警寫下紙條，偷偷詢問小男孩是否需要幫助。 圖擷自「Orlando Police Department」臉書

美國佛羅里達州（Florida）一名餐廳女服務生近日受到表揚，原來是元旦當天，有一組家庭前來消費，她注意到三人當中的一名小男孩臉上、肩膀都有瘀傷，於是機警寫下一張紙條，偷偷問對方是否需要幫忙，最終成功救下這名遭到家暴受虐兒

綜合外媒報導，這名女服務生弗拉瓦娜（Flavaine Carvalho）當時覺得一家三口看起來有點奇怪，因為小男孩身上有多處瘀青、眉毛也有劃傷痕跡。不只如此，男童似乎被處罰不准吃東西，眼神裡透露著哀傷，全程也很安靜。

弗拉瓦娜決定不坐以待斃，主動前去詢問餐點是否有問題，小男孩的繼父威爾遜（Timothy Wilson II）則回答，小男孩「要回家吃晚餐」，此番回應讓弗拉瓦娜意識到不太對勁，她並寫下一張「是否需要幫忙？」的紙條，趁著男童父母不注意時，偷偷交給他，而小男孩也馬上作出肯定的回應。

接著弗拉瓦娜便立即聯絡警方，當警員到場時，他們也訪問了小男孩。男童則描述繼父是如何虐待他，他說繼父不但把自己綁起來、吊在門上，還用掃帚毒打一番。而母親克莉斯汀（Kristen Swann）也坦承，自己知道兒子被虐待，但沒有阻止，最終警方以疏於照顧為由將她跟丈夫一起逮捕。

至於後續這名小男童，他將跟家中另名年僅4歲的孩子，被交給佛州的兒童與家庭事務部照顧。據悉，醫生後來檢查男童身體，除了身上的瘀傷之外，他的體重也減輕了約20磅（約9公斤）。

另一方面，弗拉瓦娜英勇、機智的作為也受到警方肯定，她說自己也有一個18歲的女兒，所以完全不能理解怎麼會有父母這樣對小孩，如果以後再見到這名男童，一定會給他一個大大的擁抱。

受虐兒 家暴

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