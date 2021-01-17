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紐約聯結巴士無故撞毀 車頭懸掛15公尺橋上釀7死

聯合新聞網 / 綜合報導
日前美國紐約發生一起離奇的巴士交通意外，造成至少7人受傷。圖擷自CNN
日前美國紐約發生一起離奇的巴士交通意外，造成至少7人受傷。圖擷自CNN

日前美國紐約發生一起離奇的巴士交通意外，造成至少7人受傷，當中包括該巴士的駕駛員，意外發生後巴士還懸吊在橋中，景象險象環生。

根據CNN 》報導，這起交通意外發生在紐約市布朗克斯（Bronx area）區，上週四午夜時，一輛在高速公路上行駛中的巴士突然掉到了約15公尺高的橋下，造成至少7人受傷，聯結巴士就直接懸吊在路面上。

從照片中可看出，聯結巴士的前半部墜入橋下，後半部則留在地面上，車身嚴重毀損變形，可見撞擊力道之大。警方表示，車內的乘客和司機都已送往附近醫院搶救，但目前尚不清楚這起事故是否由於司機操作錯誤，或是機械故障所造成，因此尚未逮捕任何嫌疑人。

事故發生後，附近的街道也已關閉，當地交通接連受到影響，巴士的代理商提到，「我們正確保車輛內所有燃料和其有害物質得到安全的保護，直到巴士被拉上車道為止」。

紐約大都會運輸局也發表聲明稱，他們非常重視此次的交通事故，將會進行全面的調查，並汲取教訓以防止事故再次發生。

聯結巴士就直接懸吊在路面上。圖擷自CNN
聯結巴士就直接懸吊在路面上。圖擷自CNN

巴士 CNN 高速公路 紐約

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