專家：拜登恐被刻上「川普印記」 對陸政策不變

大陸官媒環球時報14日引述復旦大學專家趙明昊表示，美國政府將受「川普印記」持續影響，拜登團隊勢必受到其外交政遺產策的束縛，在圍堵大陸的印太戰略上，可能會從「自由和開放」改稱「安全和繁榮」，但本質不會改變。

趙明昊在環球時報撰文形容，「沒有川普的川普主義，將繼續對美國外交政策施加重要影響」。拜登團隊總體外交戰略目標是恢復美國的全球領導力，修復川普政府對美國領導地位的損害，並消除「川普主義」的負面影響，與世界重新接觸，尤其是深化與美國盟友和夥伴國的關係。

不過，川普雖在大選中落敗，但他得到超過7,300萬張選票，表明他的內外政策主張在美國仍贏得大量民眾的肯定。

川普外交政策遺產方面，一是大力推動美國國家安全戰略轉型，將聚焦點從反恐戰爭引向大國競爭，在經濟、技術、外交和軍事安全等多個方面，不斷深化針對大陸、俄國等國的壓制，整體上得到美國外交政策界人士的肯定。二是在地緣政治方面，推行「自由和開放的印太戰略」，擴展美日印澳「四國機制」，以「太平洋威懾倡議」等為抓手，加強美國在印太地區的軍事力量。

文章預計拜登上台後，將繼續從大國競爭框架籌謀和推動美國的外交和國家安全戰略，也會選擇性地繼承川普政府在應對大國競爭方面的政策、機制和手段。此外，拜登不會輕易取消川普政府對他國產品施加的關稅，而是將其作為槓桿尋求所謂「公平貿易」。