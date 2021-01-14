聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家：拜登恐被刻上「川普印記」 對陸政策不變

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
2019年的「川習會」雙方領導人會晤，如今美中關係緊張對峙。美聯社
2019年的「川習會」雙方領導人會晤，如今美中關係緊張對峙。美聯社

大陸官媒環球時報14日引述復旦大學專家趙明昊表示，美國政府將受「川普印記」持續影響，拜登團隊勢必受到其外交政遺產策的束縛，在圍堵大陸的印太戰略上，可能會從「自由和開放」改稱「安全和繁榮」，但本質不會改變。

趙明昊在環球時報撰文形容，「沒有川普的川普主義，將繼續對美國外交政策施加重要影響」。拜登團隊總體外交戰略目標是恢復美國的全球領導力，修復川普政府對美國領導地位的損害，並消除「川普主義」的負面影響，與世界重新接觸，尤其是深化與美國盟友和夥伴國的關係。

不過，川普雖在大選中落敗，但他得到超過7,300萬張選票，表明他的內外政策主張在美國仍贏得大量民眾的肯定。

川普外交政策遺產方面，一是大力推動美國國家安全戰略轉型，將聚焦點從反恐戰爭引向大國競爭，在經濟、技術、外交和軍事安全等多個方面，不斷深化針對大陸、俄國等國的壓制，整體上得到美國外交政策界人士的肯定。二是在地緣政治方面，推行「自由和開放的印太戰略」，擴展美日印澳「四國機制」，以「太平洋威懾倡議」等為抓手，加強美國在印太地區的軍事力量。

文章預計拜登上台後，將繼續從大國競爭框架籌謀和推動美國的外交和國家安全戰略，也會選擇性地繼承川普政府在應對大國競爭方面的政策、機制和手段。此外，拜登不會輕易取消川普政府對他國產品施加的關稅，而是將其作為槓桿尋求所謂「公平貿易」。

川普 拜登 遺產

延伸閱讀

馬來西亞前首相：盼拜登終結愚蠢美中貿易戰

亞股漲多跌少 投資人聚焦拜登版振興方案

川普砸數兆經濟仍沒起色 拜登將公布新振興計畫

川普任內兩遇彈劾創紀錄 後續重點一次掌握

相關新聞

軍隊駐紮國會 南北戰爭後首見

聯邦特勤局的情資顯示，極右翼團體可能在拜登就職典禮前在各州首府和華盛頓特區發動武裝抗議；軍方因應可能的威脅將部署至少兩萬...

推特禁川普 釣出陸學者談自由 謹記「黨在看」

美國總統川普1月6日因煽動川粉衝擊美國國會被多家主流社交媒體封禁其帳號，意外引發大陸公知（公共知識分子）的大論戰，兩著名公知北大賀衛方、社科院于建嶸等都加入討論。法律學界、學校傳播學系和業界也探討並深思。

專家：拜登恐被刻上「川普印記」 對陸政策不變

大陸官媒環球時報14日引述復旦大學專家趙明昊表示，美國政府將受「川普印記」持續影響，拜登團隊勢必受到其外交政遺產策的束縛...

解密外星人？CIA公開大量UFO文件 聲稱「毫無保留」

美國中央情報局（CIA）本週公布有關不明飛行物（UFOs）的數以千計文件，聲稱那些是CIA擁有的全部UFO紀錄

台灣移民之子楊安澤宣布 「將參選紐約市長」

台裔美籍企業家並且曾在去年角逐民主黨總統初選的楊安澤（Andrew Yang）今天宣布，他將以民主黨員身分參加今年紐約市...

拜登的新冠紓困方案 傳規模高達2兆美元

美國總統當選人拜登美國時間今天傍晚將對外宣布他的經濟紓困與刺激計畫，據CNN來自兩個消息來源得到的訊息，拜登的顧問最近對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。