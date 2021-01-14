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拜登將推2兆美元刺激方案 美股早盤漲100點

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
拜登將宣布刺激方案，美股14日早盤上漲。路透
拜登將宣布刺激方案，美股14日早盤上漲。路透

美股14日早盤上漲，原因是消息人士表示，美國總統當選人拜登將在14日宣布刺激方案，規模約2兆美元，新冠疫苗也傳出利多消息。

道瓊工業指數14日早盤漲100.32點或0.32%、標普500指數漲0.23%、那斯達克指數漲0.31%、費城半導體指數漲1.44%、台積電ADR大漲2.6%。

知情人士透露，拜登14日將公布規模約2兆美元的刺激計畫，包括提高直接發給家庭的現金、延長增加的失業保險給付，以及對州和地方政府提供金援。

Vital Knowledge公司分析師克里塞傅里（Adam Crisafulli）說，美股續揚，可歸功於「三大支柱」（即紓困案、疫苗、企業獲利）持續提供支撐，而彈劾川普的紛擾，對市場的影響不大。

嬌生13日公布其新冠疫苗試驗結果，顯示這款只須施打一劑的疫苗安全無虞，且在年輕和年長群體都能產生免疫反應。

美國上周初領失業救濟金人數躍增至96.5萬人，高於市場預期的80萬人，並攀抵去年8月以來最高水準，凸顯防疫封鎖措施衝擊就業市場。

新冠疫苗 美股 拜登

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