川普簽署修訂版陸企投資禁令 雙11前完全出脫持有證券

美國白宮周三（13日）表示，總統川普簽署了一項行政命令的修正版本，強化了去年11月頒布的不得投資有中國軍方背景陸企禁令。路透指出，過幾天就要卸任的川普離開白宮前，不忘加緊防堵中國大陸取得美國資本市場資金。

修正後的行政命令規定美國投資人，在今年11月11日之前，必須完全出脫他們所持有的列為黑名單內企業的證券。列入黑名單的企業，被認定是中國軍方所有或受軍方控制。

路透說，最初的行政命令只要求11月11日以前不能再買進相關陸企的證券。一位高階官員告訴路透：「今天（指13日）的行政命令確保美國把握住保護美國投資人的關鍵工具，讓美國資金不會為中國軍隊現代化所用。」

美國國防部將其認定與中國軍方有關的企業列入黑名單，川普命令美國人不准投資在此「國防部黑名單」內的企業。目前名單有35家陸企，中國大陸的最重要晶片製造商中芯國際與石油巨擘中海油，都名列其中。