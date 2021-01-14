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未回應彈劾案但譴責國會暴動！川普拍影片：非我立場
美國聯邦眾議院13日以簡單多數表決通過針對總統川普的彈劾案，使川普成為美史上首位任內遭國會兩度彈劾的總統，沒多久後，川普透過白宮推特發布談話影片，譴責上周國會暴動事件，並強調已指示聯邦政府竭盡所能地維持交接期間的秩序。
川普在長約5分多鐘的影片中，未提到自己再度被彈劾一事，而是將焦點放在上周的國會暴動，強調美國社會不容許任何形式的暴力、違法和破壞行為，因為那不是自己的立場，也不是美國的立場，呼籲所有美國人幫忙緩解緊張局勢並平息怒火。
January 13, 2021
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