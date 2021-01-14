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美國政府近68年來首次處決女性死刑犯 殺孕婦剖肚取嬰慘忍行徑曝光
美國媒體《華盛頓郵報（The Washington Post）》報導，美國聯邦政府68年來第一次處決女性死刑犯。
52歲死刑犯蒙哥馬利（Lisa Montgomery）13日接受致命注射物後於凌晨1:31宣告死亡。報導指出當時執行死刑者輕摘下蒙哥馬利的口罩，問她是否有遺言，蒙哥馬利除了回答「沒有。」其餘什麼都沒說。
蒙哥馬利的律師亨利（Kelley Henry）在聲明中表示：「今晚失敗的政府全面展示了野蠻嗜好。參與其中的每個人都該感到羞恥。政府不遺餘力殺害了這位受傷和充滿妄想的婦女。她的處決絕不公正。」
蒙哥馬利17年前用繩子勒死23歲懷胎8個月的孕婦史蒂尼特（Bobbie Jo Stinnett），再拿刀取出她子宮裡的女嬰。最後還綁架女嬰，試圖把女嬰當做自己的孩子。
檢察官指責蒙哥馬利偽造精神疾病，並指出她是預謀殺害史蒂尼特，事前設想了縝密的計劃，還研究了剖腹產的過程。蒙哥馬利的律師團則提到她從小就遭受「性虐待」造成永久的心理問題，並以心理測試及腦部掃描的結果反駁檢察官的說詞。
12日美國地方法院暫時中止了蒙哥馬利的死刑處決，認為她患有精神疾病，無法理解自己將被處死，但最終這項上訴被駁回。
報導指出美國聯邦政府上一次處決女性死刑犯是在1953年處決婦女黑迪（Bonnie Brown Heady），她在密蘇里州綁架並謀殺了一名6歲男童。
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