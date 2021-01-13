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去年美國排碳創新低 專家憂2021回升

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
去年美國運輸業排放污染降幅最高。(Photo by cemaxxon Flickerunder Creative Commons license)
去年美國運輸業排放污染降幅最高。(Photo by cemaxxon Flickerunder Creative Commons license)

受到疫情影響，去年美國溫室氣體排放量創新低。從最新研究報告顯示，新冠肺炎疫情導致去年美國經濟活動暫時停擺，也間接使碳排放量大幅減少，其中又以交通運輸業與能源業排放污染減量最多，整體污染排放減少幅度達10.3%，是二次世界大戰以來最大降幅。

二戰後最大減排量

《BBC》報導，研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）初步報告指出，去年美國整體污染排放減少幅度達10.3%，是二次世界大戰以來最大降幅，幅度也超越2009年金融海嘯帶來的6.3%。去年運輸業降幅15%最多，能源業受到燃煤使用減少影響，降幅也相當大。

報告指出，由於實施居家令，美國經濟活動在去年3月與4月停擺，對於溫室氣體排放有顯著影響。在運輸業，國際航班及非必要旅行暫停後，讓燃油需求大幅降低，在實施禁令尖峰時期，航空燃油需求一度大減68%，石油則為4成，雖然兩者在年底禁令放寬後又出現反彈，但航空燃油需求在12月時相較前1年同期仍減少35%。

另外，雖然電力需求僅減少2%，但污染排放卻減少10%，對此，研究人員認為，主要是和燃煤發電持續快速下降有關，過去幾十年來，相當重要的燃煤，在2020年已成為繼天然氣及核能，第三大電力來源。

2021碳排恐再回升

據《半島電視台》報導，不過，研究人員也提醒，去年出現的降幅，不代表美國就能輕易達到巴黎協議設定的偉大目標，在2025年污染排放相較2005年水準要低28%。現任總統川普已讓美國退出巴黎氣候協定，但準總統拜登曾表示，就職後有意重新加入該協定。

研究人員指出，「隨著新冠肺炎疫苗開始施打，預計經濟活動在2021年會再度復甦。不過，美國經濟的密集排碳若沒有出現明顯的結構性變化，污染排放也會跟著上升。」

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新冠肺炎 巴黎氣候協定 碳排放

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