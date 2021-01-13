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眾院象徵性決議要潘斯將川普解職 傳麥康諾傾向投有罪
美國聯邦眾議院12日晚間以223對205票通過決議案，呼籲潘斯副總統啟動第25憲法修正案，將川普總統解職。
網媒Axios指出，因潘斯事前已表明他不會將川普解職，因此這一個決議案像是施壓他採取行動，但本身沒有約束力，也只具有高度象徵性意義。
眾議院13日將表決是否二度彈劾川普。
Axios之前也搶先披露，若彈劾案送進參議院，共和黨領袖麥康諾傾向投票贊成川普有罪。在共和黨籍的參眾議員中，麥康諾的權勢最高，他投下的贊成票也將成為美國政治史最震撼且最具毀滅性的一張票，讓川普真有可能被定罪及被禁止再度參選總統。
一位接近麥康諾的共和黨高層人士表示，「忠於參議院制度的人士正挑起一場（針對川普的）反革命。」
紐約時報此前披露麥康諾樂見民主黨國會議員推動彈劾川普，消息人士則指麥康諾將此戰視為自己的政治遺產，要防衛參議院與制度不受川普嘴砲與川粉的實際攻擊。
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