美軍高層譴責國會暴動！直指國家面臨前所未有挑戰
美國軍方高層譴責6日國會暴動事件，提醒軍方有義務支持和捍衛憲法並拒絕極端主義。該聲明強調，美國在國會遭到川粉闖入後，面臨前所未有的挑戰。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份12日發布、由參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）及參謀長聯席會議全體官員簽署的聲明指出，「我們目睹國會大廈裡面與法律相觸的行動。言論和集會自由並不賦予任何人訴諸暴力、煽動叛亂和暴動」。
這份罕見的聲明強調華府面臨的挑戰規模及擔憂，美安全機構官員正處理國會暴動的後果。
同時，安全機構也正在努力確定如何能夠最佳的保護議員。越來越多關於川普支持者計畫發動另一次攻擊，破壞總統當選人拜登的就職典禮的訊息曝光。
政府官員也計畫於13日召開會議，討論即將舉行的就職典禮的安全需求，擔憂部分在華府的活動可能演變成暴力事件。
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