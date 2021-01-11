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夜闖舊軍眷村意外拍到「活春宮」 臉書直播主被判刑

國會遭川粉攻陷議員急從地道逃跑 美媒曝百年逃生設施

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
美國國會大廈地下至少有19條地道，且有些供日常使用。美聯社
美國國會大廈地下至少有19條地道，且有些供日常使用。美聯社

美國副總統6日在國會主持會議認證選舉人投票結果，但在國會遭大批川粉攻入後，包含他在內的一些議員被維安人員急忙帶往國會大廈下方地道進行緊急疏散。

根據美國軍事新聞網站「戰區」（The War Zone）報導，事實上，國會大廈以及整個華府特區設下廣大地道並非秘密，其中許多甚至每天都有國會工作人員進出使用，方便他們在政府大樓之間穿梭而無需外出，但在6日國會遭暴徒圍攻的事件中，這些地道更凸顯出幫助人們於危機中逃生的特殊價值。

報導指出，國會山莊至少有19條連通地道，可供人車，甚至是地鐵列車通行。最初的地道就在國會大廈下方，是在1800年建成，但在1812年美英戰爭時遭英軍縱火燒毀大廈後，進行了大規模重建，之後首條地道興建於美國南北戰爭時期，然後在1898年跟附近新建成的國會圖書館連接在一起。

通往國會大廈的第一條地道則是連接眾議院坎農辦公大樓及北邊的羅素參議院辦公大樓，這些地方在過去跟現在都是美國國會議員們辦公的地方。

除了地道外，國會大廈下方還有地鐵，讓國會工作人員得以快速往來國會大廈及週邊各辦公大樓間的交通工具。美國國會地鐵建於1909年，一開始只有往來國會山莊與羅素參議院辦公大樓一條路線，之後逐步擴建。

除地道外，美國國會還有地鐵系統，圖為去年3月18日參院多數黨領袖麥康諾跟其他議員搭地鐵準備前往議場表決新冠援助法案畫面。
除地道外，美國國會還有地鐵系統，圖為去年3月18日參院多數黨領袖麥康諾跟其他議員搭地鐵準備前往議場表決新冠援助法案畫面。
大批眾議員6日在維安人員護送下進行緊急疏散。美聯社
大批眾議員6日在維安人員護送下進行緊急疏散。美聯社

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