美國秘密團體遭前成員控訴 鼓勵成員變性以找到真愛

美國一對夫妻經營的身心靈線上支援團體「雙焰宇宙（Twin Flames Universe）」日前遭前團員指控有類似邪教的行為，甚至還鼓勵會員改變性別以尋找愛情。

密西根夫妻傑夫（Jeff Ayan）跟莎莉亞（Shaleia Ayan）為雙焰宇宙創辦者，他們提供線上輔導、研習營和治療課程，引導人們找到所謂「雙生火焰（Twin Flames）」。

傑夫解釋雙生火焰是全宇宙自己最好的朋友：「這個人是上帝為你設計的，而你是上帝為這個人設計的，兩人終成永恆的伴侶。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，雙焰宇宙臉書私密社團有超過15000名成員，他們也有數十支YouTube影片，主題包括「我的雙生火焰知道他是我的雙生火焰嗎？」和「雙生火焰奇蹟」。

美國時尚文化雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）報導，雙焰宇宙完整的治療實境秀及延伸費用總價為4,400美元（約合新台幣12萬元）。報導指出雖然有數十位追隨者聲稱該組織對生活產生正面影響，但數位前成員揭露創辦人的剝削和邪教式行為。

30多歲的傑夫跟莎莉亞強烈否認指控，聲稱負評是「摧毀」雙焰宇宙的陰謀。他們自稱能直接聯繫上帝，和一隊教練團共同引領成員尋找可能位居其他城市或國家的雙生火焰。

雙生火焰的配對通常指一個陰性、一個陽性，但不限定生理上的性別。傑夫跟莎莉亞表示他們能透過與上帝的緊密聯繫確認一個人真實的「神聖性別」，確認性別後不須改變外表。但事實上很多成員在確認「神聖性別」後改變了他們的名字、穿著跟髮型。

10位前成員爆料「雙焰宇宙強迫從未經歷性別焦慮症的脆弱人們變性。」一位前成員補充說：「我認為雙生火焰引導成員相信他們是跨性別的。」

但是現任成員都不同意前成員的指控，認為沒有人強迫他們改變身體或生活。

前成員和現任成員的父母還透露，雙生火焰鼓勵信徒切斷與家人的聯繫，這是邪教中常見的孤立策略。傑夫辯稱雙生火焰不是邪教，而是一個「充滿愛與和諧的組織，可以治癒和豐富每位成員以及與成員有聯繫的每個人。」