美國警方追捕沖擊國會暴亂分子

(德國之聲中文網)1月9日，在極右圈內頗有名氣的陰謀論者Jacob C.在亞利桑那州被警方抓獲。1月6日沖擊國會山的暴亂事件中，Jacob C.赤裸上身，在臉上涂抹國旗圖案，並佩戴牛角、動物皮毛等誇張的頭飾，其顯眼的外形成功吸引了各國記者的鏡頭。這些畫面也成了警方搜捕當事人的絕佳線索。

同樣被警方抓獲的還有來自佛羅裡達的Adam J.，他在1月6日偷走了眾議院議長的演講桌，還懷抱演講桌對著鏡頭微笑致意。

還有一名來自西弗吉尼亞的州議員埃文斯(Derrick Evans)，他也沖入了國會大廈，還開著手機全程直播自己的"壯舉"。1月9日，埃文斯宣布辭去州議員職位，表示為自己的不當行為承擔一切責任，並且為他的親友、選民、西弗吉尼亞民眾因此而遭受的傷害表示深刻懺悔。

美國檢方已經宣布對上述三人提起公訴，控告他們非法闖入重點安保建築、暴力入侵、不當行為等罪行。Adam J.還受到了盜竊公物的指控。

此外，闖入眾議長佩洛西辦公室並躺在辦公椅上自拍的Richard B.也於1月8日在阿肯色州被捕。檢方已經向至少18名暴力沖擊國會山參與者提起公訴。

目前，聯邦調查局還在根據網上流傳的大量照片、視頻來辨識更多的暴亂參與者身份。美國警方表示，只要能夠提供1月6日當天在華盛頓市區埋設炸彈嫌疑人之線索，最高可以獲得5萬美元的懸賞。

文山/樂然/(美聯社、法新社等)

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