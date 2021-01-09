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2021年沒更好？網笑像去年「續集」 試用7天想取消訂閱

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
網友梗圖發揮創意，表示「當每個歐洲人正要慶祝2021年，美國家中卻起火」。每日郵報
網友梗圖發揮創意，表示「當每個歐洲人正要慶祝2021年，美國家中卻起火」。每日郵報

許多人揮別新冠肺炎肆虐的2020年，對2021年寄予厚望，但第一周就遇上疫情持續延燒、新冠變種病毒來勢洶洶與川粉占領美國國會事件。對此許多網友製作搞笑梗圖，感嘆新年到來但情況沒有更好，只是2020年的「續集」。

立陶宛網站「Bored Panda」精選出不少推特網友的幽默反應，一位網友稱「我想取消2021年的訂閱，經過7天試用期後，我發現不感興趣」。另外一位網友也留言稱，「經歷了2021年第一周，有人可以帶我去2022年嗎？」

有網友創意結合電影名場面，像是將「小丑」與「牠」兩部電影的小丑主角放在紐約布朗克斯的知名階梯上，寫道「2020年向2021年介紹工作環境」。

有人則貼出經典靈異驚悚電影「鬼店」的雙胞胎女孩，分別標上2020年與2021年，標題「有人跟我說2021年會不一樣」。另一位網友則用影集「辦公室瘋雲」來表達心聲，稱「2020年時心已死；2021年心還是死的，只是現在習慣了」。

網友梗圖發揮創意，表達進入2021年的態度，稱「2020年時心已死，2021年心還是死的，只是現在習慣了」。畫面翻攝：Twitter/@grlsthinkimfuny
網友梗圖發揮創意，表達進入2021年的態度，稱「2020年時心已死，2021年心還是死的，只是現在習慣了」。畫面翻攝：Twitter/@grlsthinkimfuny
有人則將「小丑」與「牠」兩部電影的小丑主角放在紐約布朗克斯的知名階梯上，寫道「2020年向2021年介紹工作環境」。Twitter/@classicalfuck
有人則將「小丑」與「牠」兩部電影的小丑主角放在紐約布朗克斯的知名階梯上，寫道「2020年向2021年介紹工作環境」。Twitter/@classicalfuck
「有人跟我說2021年會不一樣」。畫面翻攝：Twitter/@Dknight10k
「有人跟我說2021年會不一樣」。畫面翻攝：Twitter/@Dknight10k
一位網友稱「我想取消2021年的訂閱，經過7天試用期後，我發現不感興趣」。畫面翻攝：Twitter/@EvLenz
一位網友稱「我想取消2021年的訂閱，經過7天試用期後，我發現不感興趣」。畫面翻攝：Twitter/@EvLenz

電影 新冠肺炎

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