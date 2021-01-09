不力主無能川普提前下台 拜登：他不來就職典禮是好事

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統當選人拜登8日表示，美國總統川普不參加他的就職典禮是好事。美聯社
美國總統當選人拜登8日表示，美國總統川普不參加他的就職典禮是好事。美聯社

美國總統當選人拜登8日表示，美國總統川普不參加他的就職典禮是好事，但他歡迎副總統潘斯出席就職典禮。

拜登說，「川普表明不在就職典禮上現身，這是我跟他少數有共識的事情，這是好事啊，他不現身。」

記者詢問拜登之前還曾想要川普出席就職典禮，以展現美國政權和平過渡，如今卻改變想法。拜登說，這是因為川普的表現已經跌破他所能想像最糟的認知，川普是美國的難堪印記，美國在世界上因川普蒙羞，不足以繼續在位掌權。

拜登表示，若現在距離川普卸任還有大半年，他會盡一切所能，發動彈劾案也好、援引憲法第25修正案也罷，無論如何都要讓川普下台；但現在他會專注在20日就職後，正副總統如何推動政務。

對於國會醞釀發起第二次對川普的彈劾案，要求川普提早下台，拜登說，那是國會的決定。拜登透露他今天下午要和聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）通話，也可能會談到此事。

拜登說，川普的確不適任，川普是美國史上最無能的總統之一，他認為川普不適任總統，並非從國會遭遇暴亂才開始，問題是，接下來十多天會發生什麼事；讓川普最快走人的方式，是他與賀錦麗在20日就職，其餘的國會會判斷怎麼做。

記者詢問拜登，川普不參加就職典禮，那副總統潘斯呢？拜登表示，將很榮幸邀請潘斯參加。

美國大選 川普 拜登

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