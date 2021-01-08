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國際油價連漲三天 金價仍有支撐 鎳和銅收於多年高點

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

油價連續三天上漲，因為民主黨在美國全掌國會和白宮，市場樂觀預計拜登政府將實施更多財政刺激。交易所買賣基金(ETF)持有的黃金規模連續11天成長，持續時間接近四個月以來最長，緩解了投資人對黃金需求可能正開始減弱的顧慮；鎳和銅在倫敦市場收於多年高點。以下是整理自彭博的商品行情：

●財政刺激希望推動油價隨股市上漲

紐約油價周四上漲不到1%，達到2月底以來的最高價位。股市也上漲，因為民主黨人將控制參議院、眾議院和白宮，為進一步增加抗疫紓困奠定了基礎，可能會刺激燃料需求。

2月交割西德州中級原油（WTI）漲20美分，結算價每桶50.83美元。布蘭特原油3月期貨上漲8美分，至每桶54.38美元。

●黃金ETF資產連續11天成長

現貨黃金下跌0.2%至每英兩1,914.36美元。黃金價格今年的漲幅為0.8%，2020年則創下十年來最大年度漲幅。

黃金ETF的資產周三攀升至3,341.1噸，是11月末以來的最高水平。去年10月，黃金ETF的持倉量創下近3,460噸的歷史新高。

儘管黃金在過去兩天一直因債券殖利率上升而承受壓力，但ETF持有量的反彈可能表明投資人對金價仍保持漲勢抱有信心，並且推出進一步的疫情紓困措施的前景和持續的經濟不確定性也給價格帶來支持。

●鎳和銅收於多年高點

受今年全球政府支出和大流行病緩解將促進需求的前景提振，倫敦金屬交易所銅價收於2013年2月以來的最高價位；用於生產不鏽鋼的鎳收盤創六年新高。

ED&F Man Capital Markets的分析師周四在電話中表示，鑒於與銅相關的宏觀局勢，與鎳有關的綠色能源背景以及不鏽鋼的總體需求，鎳和銅吸引了基金的注意。

中國不鏽鋼期貨連續六天上漲，也提振了鎳價。

截至當地時間下午5:51，LME鎳收高1.9%，至每噸18,109美元，創下2014年9月以來收盤新高；銅收高1.8%，至8,179美元。

ETF 油價 金價

延伸閱讀

美財政刺激希望推動 油價連3天上漲

金價強漲 站上1,950美元

金價若突破1965美元 專家：後市有望創新高

美元弱 金價看漲二成

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