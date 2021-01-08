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美國會遇襲24小時後白宮出面譴責暴徒 川普持續神隱

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國會6日發生暴亂，兩黨各界一致嚴厲譴責之際，美國總統川普避重就輕惹眾怒；事發超過24小時，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）7日傍晚表示，代表白宮譴責「暴徒破壞和平集會，暴力圍城與美國政府的堅持相反。」

川普6日推文並未直接批評或譴責，而是說「拒絕暴力，尊重執法人員，呼籲（闖入者）離開國會。」在警方清場後，川普將闖入者稱為長期受到不公對待的愛國者，不久後推特刪除川普貼文並封鎖他的發文權限。

麥肯內尼說，「我們譴責，總統和行政部門以最嚴厲的程度譴責，這不能接受，違法者應受嚴厲追訴。」

她表示，昨天的暴力事件令人震驚、應受譴責，這不能被接受。

麥肯內尼以去年「黑人的命也是命」（BLM）運動期間，白宮附近的聖約翰公會教堂（St John's Church）遭縱火為例，重申美國憲法第一修正案保障民眾和平集會之自由；她說，昨天一群暴民破壞場外數千合法集會者的第一修正案的權利，那些暴力圍攻國會的人，與美國政府堅持的所有事情相反，政府的核心價值是所有公民有權安全和平與自由生活。

麥肯內尼說，白宮將繼續致力政權有序轉移，如今是美國團結，拒絕類似昨日暴力事件的時刻。

川普7日一整天未露面，華府正醞釀越來越高漲的究責聲浪；麥肯內尼傍晚臨時舉行簡報會，講完不到2分鐘的聲明後，不接受提問火速離場。

川普 白宮 教堂

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