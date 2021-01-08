美國會遇襲24小時後白宮出面譴責暴徒 川普持續神隱

糟糕和動盪的2020年已過去，雖然人們會因為新冠病毒大流行跟兩極分化的美國大選而記住這年，但對太空迷來說卻是相當好的一年，向全球提供一些除了疾病、經濟困難和抗議活動以外振奮人心的消息，今年還可能傳出更多好消息，像是火星探測器登陸等持續進行的大型計畫，以下讓華盛頓郵報帶我們展望2021年的太空任務。

2021-01-08 05:33