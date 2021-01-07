不滿川普應對川粉硬闖國會 副國安顧問博明辭職

彭博社記者賈可布斯（Jennifer Jacobs）7日披露，白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）已經辭職。

賈可布斯指出，博明等白宮幕僚對川粉硬闖國會山莊，以及川普在煽動暴力扮演的角色感到沮喪。並指博明原本打算大選當天就遞出辭呈，最後應國安顧問歐布萊恩的請求而留下。歐布萊恩原本也被傳準備走人，但他透露將做到拜登就職為止。

據稱白宮「許多」幕僚對於川粉硬闖國會深感羞恥，都已在考慮求去，其中甚至不乏曾對川普忠心耿耿的人。

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