川粉持我國旗參加美國國會示威 網友：台灣民主外送

美國國會6日準備正式認證民主黨候選人拜登勝選，大批鐵杆川粉發起遊行試圖施壓，隨後更衝進國會、試圖阻擋。一位台灣網友收看CNN轉播時，眼尖地發現一位川粉竟拿著中華民國國旗加入場外示威。

一位PTT使用者在八卦版發文，稱「川粉正在佔領美國國會，外面出現了我國國旗，台灣在佔領國會滿有經驗的，是不是代表領先美國6年？有沒有八卦」，還在文末加上「#taiwancanhelp」。

此文一出，立刻引發網友熱議，有不少人也同樣想起當年的太陽花運動，嘲諷「台灣民主外送 」、「台灣政治獨步全球，人民佔領國會本來就是天經地義」、「Taiwan can help 原來是台灣能教你如何進攻國會就上手」。

還有網友表示，「這個中國還真的教不了呢，台灣在這地方可謂是龍頭」。