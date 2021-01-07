卸任前補一槍 川普解禁極地開發惹議

川普在20日卸任前，再解除對阿拉斯加的開發限制！川普政府6日宣布，將首度開放北極保護區內的石油開採權，許多環保團體對此感到不滿，痛批川普破壞環境，但在過去一連串的減稅政策下，川普希望透過解禁開採，彌補阿拉斯加的財政收入，不過許多銀行都紛紛表態，不會接受任何有關保護區的開發提案。

開發破壞生態

根據《英國廣播公司》報導，這是北極國家野生動物保護區(ANWR)設立以來首次解禁開發，開發的範圍約占保護區面積5%，不過該保護區是美國最重要的極地生態區，是許多北極熊、馴鹿與雪狼的棲息地，當地原住民與環團痛批政府破壞生態。

由於保護區靠近本來就允許開發石油的普拉德霍灣，兩地在地質條件上幾乎相同，因此研判保護區下方也有豐富的石油蘊藏量，而鄰近的普拉德霍灣目前已是北美最大的油田之一，石油讓阿拉斯加的財政大豐收，州政府每年還可以發給民眾1600美元的支票。

開採石油填補收入

但川普自2017年開始陸續推動減稅方案下，州政府稅收減少，因此川普政府比過去更希望透過解禁石油開發，以彌補阿拉斯加減少的財政收入。但當地的環團將會提起行政訴訟，並拿出報告稱，在當地並不適合進行商業開採。

另外，保護區並沒有開採石油的配備與基礎建設，而美國許多銀行也已經表態，不會貸款給要開發保護區的廠商，加上拜登政府將於20日上台，新上任的內政部長哈蘭德過去就很反對開發ANWR，因此外界普遍認為，雖然川普解禁開發，但實質上恐無效力。

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