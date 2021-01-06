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喬治亞州參議員決選 如何牽動美國經濟成長率？

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國喬治亞州兩席參議員決選的結果如何，攸關拜登政府施政輪廓與美國經濟成長展望。路透
美國喬治亞州兩席參議員決選的結果如何，攸關拜登政府施政輪廓與美國經濟成長展望。路透

喬治亞州兩席參議員決選結果，將決定民主黨能否同時掌控國會參、眾兩院，這不僅攸關總統當選人拜登就職後再推財政刺激方案的規模大小，也將影響拜登的施政輪廓，進而顯著影響美國經濟成長展望。

彭博經濟學家Andrew Husby對喬治亞州參議員決選結果的影響分析如下：

一，若民主黨在喬治亞州選舉大獲全勝，囊括兩席參議院席次，這將大幅推升近期內美國再推疫情紓困案與附帶刺激措施的機率，預料新一輪財政刺激規模可能在6,000億美元至8,000億美元之譜。

如此一來，美國2021年國內生產毛額（GDP）成長率可望比目前彭博估計的3.5%再添1.7個百分點，達到5.2%；2022年成長率可望進一步加速到超過3%，優於原估的2.4%。

二，在參議院兩黨席次50票對50票的緊繃情況下，民主黨議員即使未跑票，要推動野心更大的立法，例如提高稅率或大舉投資教育、醫療照護和其他社會福利支出，運作空間也有限。

三，若是共和黨至少保有喬治亞州兩席參議員中的一席，保有參院多數黨地位，彭博預期美國今年第2季只可能再推「精簡版」新冠疫情紓困方案，規模約1,500億美元至3,000億美元，頂多這個數目。最可能聚焦於延長發放失業救濟金，以避免在3月中旬經濟尚未能充分重啟時，面臨墜落「財政懸崖」的危機。

在這種情況下，彭博預估美國2021年GDP成長率約為3.5%，2022年成長2.4%。

四，國會兩院若由民主、共和兩黨分治，也可能給拜登政府施政帶來重重障礙，雖不能完全排除兩黨國會議員在某些議題上攜手合作的展望（最近通過的9,000億美元疫情紓困法案即為例證），但黨派歧見和對立難以在一時間消退。基於兩黨在眾院和參院的控制權都很薄弱，任何疏失風險甚大，使2022年期中選舉展望詭譎難料。

疫情 民主黨

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