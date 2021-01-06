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影／男護理師幫男友打新冠疫苗 對方袖子藏驚喜暖哭網友　

聯合新聞網 / 綜合報導
護理師男友在袖子裡的手臂貼上求婚戒。圖／取自Sanford Health FB
護理師男友在袖子裡的手臂貼上求婚戒。圖／取自Sanford Health FB

美國南達科他州桑福德健康中心（Sanford Health）一名男性護理師范德力（Eric Vanderlee）日前幫他的同事男朋友科爾特斯（Robby Vargas-Cortes）注射COVID-19疫苗時，掀起科爾特斯袖子突然發現對方手臂上黏著奇怪的物品，仔細一看竟是求婚戒。

科爾特斯對范德力表白：「希望你能陪我共度餘生。」范德力驚魂未定看著周圍同事說：「你們早就知道（求婚計畫）了嗎？」最後范德力開心回應：「我願意！」

桑福德健康中心1日上傳科爾特斯求婚影片到臉書官網，獲得超過1萬人按讚。網友安柏（Amber Steiner）大力恭喜兩位佳偶，表示「今年之初尤其需要這樣的亮點。」網友艾薩克（Isaac Wadd）也表示影片讓他感受到滿滿的幸福感，同時不忘感謝這兩位在第一線工作的英雄，「在疫情期間解救了很多人的生命。」網友蒂芬妮（Tiffany Phomsatry）則說自己反覆看這段影片，大讚「世界需要更多這樣的正能量。」

美國目前COVID-19確診人數超過2100萬，死亡人數逾35萬。美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）表示目前全國疫苗每日注射數量為20萬劑，疫苗每日供給量可望在短期內達到100萬劑。

疫苗 COVID-19 疫情 護理師

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