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為蘇雷曼尼報仇？美塔臺收威脅 稱開飛機撞入國會大廈

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）去年遭美軍擊殺，1月3日屆滿周年，伊朗及伊拉克紛紛掀起反美抗議，導致中東情勢緊張。美國本周更收到威脅訊息，對方稱要駕飛機撞入國會大廈，以報復蘇雷曼尼之死。美聯社
伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）去年遭美軍擊殺，1月3日屆滿周年，伊朗及伊拉克紛紛掀起反美抗議，導致中東情勢緊張。美國本周更收到威脅訊息，對方稱要駕飛機撞入國會大廈，以報復蘇雷曼尼之死。美聯社

伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）去年遭美軍擊殺，1月3日屆滿周年，伊朗及伊拉克紛紛掀起反美抗議，導致中東情勢緊張。美國本周更收到威脅訊息，對方稱要駕飛機撞入國會大廈，以報復蘇雷曼尼之死。

4日，紐約多名航空交通管制人員收到一則語音威脅，內容以數位處理過的聲音警告：「我們將在6日派一架飛機撞進國會大廈，以報蘇雷曼尼之仇」。6日便是聯邦參眾兩院議員，開會計算總統大選選舉人票數的日子。

目前尚未釐清發出威脅者的身分，不過五角大樓和其他機構5日皆收到通報，聯邦調查局（FBI）和聯邦航空總署（FAA）也展開調查，同時，所有空中交通管制人員也被告知，要確實回報任何飛機偏離飛行路線的「異常狀況」。

FBI並未對調查發表評論，但強調會「嚴肅看待所有威脅公共安全之暴力」，FAA表示，已與聯邦執法部門和國家安全夥伴密切合作，以應對影響航安的潛在威脅。

4日，紐約多名航空交通管制人員皆收到一則語音威脅，內容以數位處理過的聲音說道：「我們將在6日派一架飛機撞進國會大廈，以此為蘇雷曼尼報仇」。圖／每日郵報
4日，紐約多名航空交通管制人員皆收到一則語音威脅，內容以數位處理過的聲音說道：「我們將在6日派一架飛機撞進國會大廈，以此為蘇雷曼尼報仇」。圖／每日郵報

蘇雷曼尼 伊朗 FBI

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