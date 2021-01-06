為蘇雷曼尼報仇？美塔臺收威脅 稱開飛機撞入國會大廈

伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）去年遭美軍擊殺，1月3日屆滿周年，伊朗及伊拉克紛紛掀起反美抗議，導致中東情勢緊張。美國本周更收到威脅訊息，對方稱要駕飛機撞入國會大廈，以報復蘇雷曼尼之死。

4日，紐約多名航空交通管制人員收到一則語音威脅，內容以數位處理過的聲音警告：「我們將在6日派一架飛機撞進國會大廈，以報蘇雷曼尼之仇」。6日便是聯邦參眾兩院議員，開會計算總統大選選舉人票數的日子。

目前尚未釐清發出威脅者的身分，不過五角大樓和其他機構5日皆收到通報，聯邦調查局（FBI）和聯邦航空總署（FAA）也展開調查，同時，所有空中交通管制人員也被告知，要確實回報任何飛機偏離飛行路線的「異常狀況」。